جدة - نرمين السيد - وذكرت الوزارة - فى بيان أوردته قناة (فرانس 24) الإخبارية - إن "جبهة إعادة الوحدة والديمقراطية المسلحة الإرهابية مسؤولة عن الهجوم الذى استهدف قاعدة فى جارابتيسان شمال البلاد". وأوضح البيان أن الجنود دافعوا عن أنفسهم ببسالة، مشيرا إلى أن هذه العصابة معروفة بأعمالها البغيضة والإجرامية القائمة على الترهيب والنهب فى مناطق نائية من البلاد، مشددا على أنها تبذل أقصى الجهود لملاحقة المهاجمين والعثور على المفقودين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مقتل وإصابة 11 عسكريا جراء هجوم إرهابى بشمال جيبوتى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.