جدة - نرمين السيد - حذّرت الولايات المتحدة الأمريكية، هونج كونج، اليوم السبت من "الإيذاء بسمعتها كمركز مالى"، إذا وفّرت ملاذا لشخصيات تحاول تفادى العقوبات، وذلك بعدما أعلنت المدينة أنها لن تتخذ إجراءات ضد يخت فاخر لملياردير روسى.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أمريكا تحذر هونج كونج بسبب العقوبات على روسيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.