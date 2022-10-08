وزير الصحة اللبنانى: مخاوف من انتشار أوسع للكوليرا فى البلاد

جدة - نرمين السيد - عبر وزير الصحة اللبنانى الدكتور فراس الأبيض عن مخاوفه من انتشار أوسع لوباء الكوليرا فى البلاد إذا لم يتم تدارك الوضع، موضحا أن بؤرة انتشار المرض فى لبنان لا تزال محصورة فى منطقة عكار شمالى البلاد.





وأكد الأبيض - فى تصريح اليوم - أن هناك خلية أزمة متعددة الأطراف تعقد اجتماعات متواصلة، مؤكدا أنه سيقوم بجولة على المنطقة المصابة ليرى ما يحدث على أرض الواقع لتدارك الموضوع، مشيرا إلى أن الكوليرا مرض سريع الانتقال ولا بد من اتخاذ سبل الوقاية منه وخصوصا أن المريض قد لا تظهر عليه أية أعراض.

وأصيب شخصان بلبنان بالكوليرا يومى أمس وأمس الأول فى أول ظهور للمرض فى لبنان منذ انتهاء الوباء عام 1993، حيث أعلنت وزارة الصحة عن اتخاذ سلسلة من الإجراءات لمواجهة المرض، مع ضرورة تحضير مستوى عال من الجهوزية للوقاية من أى انتشار واسع للوباء.

وأشار وزير الصحة -فى مؤتمر أمس- إلى أن الوزارة قامت بتجهيز مستشفيات ومراكز عزل للتأكد من حصر الوباء وتأمين مخزون أولى من الأمصال والأدوية المطلوبة لمعالجة الإصابات، موضحا أن هناك حالات عدة مشتبه بها ويتم إجراء الفحوص اللازمة للتأكد منها.