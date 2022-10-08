النمساويون يتوجهون غداً إلى صناديق الاقتراع لانتخاب رئيس جديد للبلاد

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 8 أكتوبر 2022 08:32 مساءً - يتوجه النمساويون غداً إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم؛ لاختيار رئيس جمهورية جديد للبلاد لفترة رئاسية تمتد ست سنوات.

ويتنافس في هذه الانتخابات الرئاسية سبعة مرشحين أبرزهم الرئيس الحالى ألكسندر فان دير بيلن الذي يتطلّع لفترة رئاسة ثانية، إلى جانب مرشح حزب الأحرار اليميني المتطرف فالتر روزنكرانز، إضافة إلى مرشحين مستقلين آخرين.

وترجح غالبية استطلاعات الرأي فوز الرئيس فان دير بيلين (78 عاماً) بأكثر من %52 من الأصوات في الاقتراع، حيث يتوقع أن تحسم الانتخابات الرئاسية في الجولة الأولى من السباق الرئاسي.