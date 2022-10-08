إصابة 8 مدنيين يمنيين فى قصف حوثى على محافظة تعز

جدة - نرمين السيد - وقال مصدر محلى -فى تصريحات صحفية أوردتها قناة الفضائية اليمنية- إن قصف للطيران الحوثى المسير استهدف سيارة أدى إلى إصابة ثمانية أشخاص كانوا على متنها بوادى حمر. وأمس الجمعة أصيب طفلتان بجروح متفرقة، نتيجة سقوط قذيفة حوثية على أحد الأحياء السكنية شرقى مدينة تعز. يأتى ذلك، تزامنا مع انتهاء الهدنة التى ترعاها الأمم المتحدة، وفشل تجديدها.

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