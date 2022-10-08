الخارجية الروسية: إشارات واشنطن بشأن أوكرانيا غير واضحة لنا

جدة - نرمين السيد - قالت المتحدثة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا "إن الإشارات التى تصلنا من واشنطن غير واضحة، فهذه الإشارات التى تتلقاها موسكو من الولايات المتحدة على الصعيد الأوكرانى تجمع بين العداء الاستفزازى والتلميح بإمكانية الحوار".





وأضافت زاخاروفا: "لم تكن إشارة وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكين واضحة فى هذا الصدد، حيث أعلن أن الولايات المتحدة ستكون مستعدة للاستجابة إذا أظهرت موسكو أى نوايا جدية وفى نفس الوقت نفى تماما إمكانية إيجاد حل دبلوماسى". وتابعت زاخاروفا: "الشيء الرئيسى أن الخطوات الحقيقية للأمريكيين وأتباعهم تتناقض بشكل كلى مع الخطاب الاستعراضى المحب للسلام"، لافتا إلى أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا آخذة فى الازدياد ويزداد كذلك عدد المرتزقة والمدربين الغربيين.

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