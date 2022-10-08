شهداء وجرحى برصاص الاحتلال بمخيم جنين

شهداء وجرحى برصاص الاحتلال بمخيم جنيناستشهد مواطنان فلسطينيان، اليوم السبت، وأُصيب 11 آخرون، بينهم ثلاثة بحالة خطيرة، خلال اقتحام قوات الاحتلال الصهيوني الواسع لمدينة جنين ومخيمها.

وقالت مصادر طبية فلسطينية، إن الفتى أحمد محمد حسين ضراغمة (17 عاما) من سكان محافظة طوباس، ارتقى متأثرا بإصابته الخطيرة في منطقة الرأس خلال مواجهات اندلعت في مدينة جنين، عقب اقتحام واسع لمخيمها.

وأعلن مصدر طبي في مستشفى ابن سينا استشهاد الفتى محمود مؤيد الصوص، (17 عاما) متأثرا بجروح حرجة أصيب بها في منطقة الرقبة.

وقال مدير مستشفى جنين الحكومي وسام بكر إن إصابتين تركزتا في الأطراف السفلية، وأخرى في منطقة الكتف، وصلت قبل قليل إلى المستشفى.

كما أوضحت مصادر طبية في مستشفى ابن سينا، أن مواطنا وابنته أصيبا، في عملية دهس من قبل جيب عسكري صهيوني، أثناء تواجدهما أمام منزلهما في المخيم.

وكانت عشرات الآليات العسكرية اقتحمت المخيم صباح اليوم، عقب تسلل وحدات خاصة في جيش الاحتلال "مستعربين" إلى المخيم، ومحاصرة منزل الأسير المحرر صالح أبو زينة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة في محيط دوار سينما جنين، أسفرت عن إصابة العشرات بحالات اختناق.

وحاصرت قوات الاحتلال منزل عائلة أبو زينة، لاعتقال نجلهم محمد، وعندما لم تجده، اعتقلت شقيقه صالح.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية أن تلك القوات منعت الطواقم الصحفية ومركبات الإسعاف من الوصول للمخيم، لتغطية ما يدور، وسط تحليق مكثف لأربع طائرات "أباتشي"، وإطلاق كثيف للرصاص الحي وقنابل الغاز والدخان، واعتلاء القناصة أسطح البنايات التجارية وسط المدينة.

وأطلقت قوات الاحتلال الصهيوني الرصاص الحي بشكل مباشر على عدد من الصحفيين أثناء تغطيتهم للمواجهات العنيفة التي ما زالت مندلعة في مدينة جنين.

وانطلقت مسيرات حاشدة في جنين ومخيمها، منددة بجريمة إعدام الفتيين ضراغمة والصوص، وبجرائم الاحتلال المتكررة بحق أبناء الشعب الفلسطيني.