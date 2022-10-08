الاحتلال: إمكانية التصعيد مع لبنان حاضرة

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في السبت 8 أكتوبر 2022 08:08 مساءً - دوت الخليج :- أكد مسؤول إسرائيلي، اليوم الخميس، أن "إمكانية التصعيد مع لبنان حاضرة في كل وقت، وإسرائيل مستعدة لكل السيناريوهات".
وأضاف المسؤول بحسب صحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية، أنه "إذا طلب لبنان إجراء تغييرات جوهرية في مسودة اتفاق الحدود البحرية، فعليهم نسيان الاتفاقية".
وشدد على أنه "إذا لم يتم الاتفاق على التفاهمات البحرية مع لبنان بشكل نهائي، ستبدأ إسرائيل إنتاج الغاز رغم تهديدات نصر الله (أمين عام تنظيم حزب الله اللبناني)".
ومن المقرر يلتئم المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون السياسية والأمنية "الكابينيت"، بعد ظهر اليوم، لبحث مسودة اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية "مكان"، إن "بيروت نقلت الى واشنطن ملاحظاتها على مسودة ترسيم الحدود البحرية".
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