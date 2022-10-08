وزارة الطاقة الروسية: الإمدادات لمناطق القرم وخيرسون وزابوريجيا مستقرة

جدة - نرمين السيد - وذكرت الوزارة -فى بيان صحفى، أوردته وكالة أنباء تاس الروسية، اليوم السبت- أنها عقدت اجتماعا لمركز الأزمات لموارد الطاقة لشبه جزيرة القرم وخيرسون وزابوريجيا، وأن هذه المناطق لديها مستويات كافية من احتياطيات الوقود لتلبية الطلب ولا توجد مخاطر من النقص.
وشددت على أن هناك تنسيقا جيدا فى إجراءات المُتخصصين فى الوقود والطاقة، وأنه تم تنظيم تفاعل المعلومات المتعلقة بعمل قطاع الطاقة فى شبه جزيرة القرم والمناطق الروسية الجديدة.
يُشار إلى أن جسر كيرتش الرابط بين روسيا وشبه جزيرة القرم تعرض لتفجير فى وقت سابق من صباح اليوم ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص، كما أدى الانفجار إلى اشتعال عدة صهاريج وقود فى قطار شحن على الجسر، وانهيار جزئين فى قسمين من طريق السيارات بالجسر، وتعليق حركة السيارات والقطارات.
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