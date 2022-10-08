وزيرة الدفاع الألمانية: على الناتو فعل المزيد فى مواجهة روسيا

جدة - نرمين السيد - وجاءت تصريحات لامبرخت خلال زيارتها إلى ليتوانيا، حيث التقت بالقوات الألمانية المنتشرة هناك فى إطار بعثة الناتو، كما التقت بنظيرها الليتوانى، أرفيداس أنوسوسكاس، بحسب ما نقلته شبكة "دويتشه فيله" الألمانية عبر موقعها الإلكترونى.

وقالت لامبرخت "هناك شيء واحد مؤكد: الوضع الحالى يعنى أننا بحاجة إلى فعل المزيد معًا"، مشددة على أنه لا يمكن لأحد أن "يعرف إلى أى مدى يمكن أن تصل أوهام العظمة لدى [الرئيس الروسي] بوتين".

كما جددت وزيرة الدفاع الألمانية التزام بلادها بتعزيز الجناح الشرقى لحلف الناتو.

وكانت لامبرخت قد افتتحت أمس الجمعة مركز قيادة عسكرى ألمانى دائم فى ليتوانيا، وقالت إن المركز سيساعد فى نقل لواء من الناتو يتراوح قوامه بين 3500 إلى 5000 جندى إلى ليتوانيا فى غضون 10 أيام إذا لزم الأمر.

وقال لامبرخت فى حفل أقيم بقاعدة روكلا العسكرية فى ليتوانيا "أمن ليتوانيا هو أمن ألمانيا. هذا هو وعد الأمن المشترك الذى نعيد إلزام أنفسنا به اليوم ".

ويحد ليتوانيا كل من جيب كالينينجراد الروسى وبيلاروسيا، حليفة موسكو. ويتمركز فى البلد المطل على بحر البلطيق حوالى 1600 جندى من الناتو.

ونشرت ألمانيا أولى قواتها فى ليتوانيا فى عام 2017. ووافقت برلين على تعزيز بعثتها فى ليتوانيا عقب بدء العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا فى 24 فبراير.