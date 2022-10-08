لافروف: روسيا حازمة بشأن ضمّ دونيتسك ولوجانسك وزابوروجيا وخيرسون

جدة - نرمين السيد - وقال لافروف -فى حوار صحفى نقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية مقتطفات منه- "نحن على يقين تام من شرعية القضية والخطوات التى نتخذها"، مشيرا إلى أن "تقييماتنا وحججنا، التى سنواصل مشاركتها مع الشركاء الدوليين، واضحة تمامًا والعديد من شركائنا يشاركوننا فيها".

وأشار لافروف إلى أن السلطات فى كييف سبق أن حرمت سكان منطقتى خيرسون وزابوروجيا من حقهم فى تحديد هوياتهم داخل أوكرانيا، مضيفا: "حُرم سكان زابورويجيا وخيرسون من أى احتمالات لتحديد هويتهم داخل أوكرانيا نتيجة الحملة العسكرية التى شنتها كييف، والتى تضمنت قصفًا متقطعًا على المناطق السكنية، وتدمير البنية التحتية المدنية، وما إلى ذلك".

جدير بالذكر أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين وقع أمرا تنفيذيا فى 5 أكتوبر الجارى، لضمّ مناطق دونيتسك ولوجانسك وزابوريجيا وخيرسون الأوكرانية إلى الأراضى الروسية، وذلك بعد انعقاد استفتاءات فى تلك المناطق حول الانضمام إلى روسيا فى الفترة بين 23 إلى 27 سبتمبر الماضى.

وبحسب بيانات الحكومة الروسية، فإن أغلبية الناخبين فى المناطق الأربعة الروسية صوتت لصالح الانضمام إلى روسيا، وهو ما دفع بوتين فى 30 سبتمبر الماضى إلى توقيع معاهدات مع رؤساء المناطق الأربع بشأن انضمامهم إلى روسيا.

وفى سياق آخر، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، أن مقاتلة تابعة للقوات الجوية الروسية أسقطت طائرة حربية من طراز "ميج 29" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية فى منطقة زابورويجيا.

وقال المتحدث باسم الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف فى بيان -نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية- إن "مقاتلة تابعة للقوات الجوية الروسية أسقطت طائرة ميج 29 بالقرب من مستوطنة تشاباييفكا فى منطقة زابورويجيا".