عاجل.. إحباط هجوم استهدف مبنى إداريا فى مدينة خيرسون

جدة - نرمين السيد - ودعا الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلنسكى، العالم إلى الرد بقوة على قرار روسيا بشأن ضم بعض المناطق الأوكرانية.

وفى خطابه أمام معهد "لوى" الأسترالى، عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، قال زيلنسكى: "حان الآن الوقت لزيادة هذا الضغط مباشرة بعد أن قامت روسيا بهذه الخدعة باستفتاءات زائفة وقيامها بضم هذه المناطق"، وفقًا لما نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية.

وطالب الرئيس الأوكرانى بضرورة أن يكون ثمن مثل هذه الأعمال ملموسًا كون العواقب مدمرة".

يذكر أنه خلال الفترة من 23 إلى 27 سبتمبر الماضى أجرت دونيتسك ولوجانسك وخيرسون وزابوريجيا استفتاءات اختارت خلالها غالبية الناخبين الانضمام إلى روسيا.

ووقع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين ورؤساء تلك الأقاليم معاهدات بشأن انضمامهم إلى روسيا.