التشيك تعتقل 157 مهاجرا على الحدود مع سلوفاكيا خلال يوم

جدة - نرمين السيد - وذكر راديو "براغ الدولى" -فى نشرته الناطقة بالإنجليزية- أن التشيك استعادت السيطرة على 27 معبرا حدوديا سابقا مع سلوفاكيا فى 28 سبتمبر الماضى، فى أعقاب زيادة الهجرة غير الشرعية. وأشار إلى أن الشرطة عثرت -منذ إعادة إقامة نقاط التفتيش على الحدود- على نحو 1700 مهاجر واحتجزت نحو 50 مهربا.

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