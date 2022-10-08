الخارجية الفلسطينية تدين إعدام الاحتلال شابين فى جنين

جدة - نرمين السيد - أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم السبت، جريمة إعدام الاحتلال الإسرائيلى الشابين محمود الصوص، وأحمد محمد حسين ضراغمة، خلال اقتحام مدينة جنين ومخيمها، والذى أدى أيضا إلى وقوع عدد آخر من الإصابات فى صفوف الفلسطينيين.





واعتبرت الوزارة -فى بيان اليوم- أن ما جرى جزء من التصعيد الدموى الذى ترتكبه قوات الاحتلال بالضفة الغربية المحتلة؛ وفقا لتعليمات وتوجيهات المستوى السياسى، مشددة على أن تصعيد قوات الاحتلال من جرائمها بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم وأرضهم ومقدساتهم، فى طول الضفة الغربية وعرضها، محاولة إسرائيلية لتفجير ساحة الصراع وجر المنطقة برمتها إلى دوامة من العنف لا تنتهى. وحملت الوزارة، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذا التصعيد والعدوان ضد مصالح الشعب الفلسطينى وفرص تحقيق السلام. وطالبت الوزارة، المجتمع الدولى والإدارة الأمريكية والدول التى تعلن تمسكها بحل الدولتين؛ باتخاذ ما يلزم من الإجراءات والضغوط على دولة الاحتلال لإجبارها على وقف هذا التصعيد الممنهج والمتعمد.

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