اقتصاد الحرب.. ألمانيا تواجه أزمة غير مسبوقة

جدة - نرمين السيد - أعلى مستويات التضخم

وبحسب تقرير لقناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، تؤثر الأزمة الاقتصادية العالمية بشكل خاص على ألمانيا، حيث دفع الارتفاع الكبير فى أسعار الطاقة والغذاء بمعدلات التضخم هناك إلى أعلى مستوى له منذ ما يقرب من 50 عامًا.

وحذر المكتب الفيدرالى للإحصاء فى ألمانيا من ارتفاع معدلات التضخم فى البلاد، الذى وصل فى مايو الماضى إلى 7.9%، وهو ما تؤكدة وسائل الإعلام الألمانية، لافتة إلى أن معدلات التضخم كانت فى ارتفاع متسارع حتى قبل إندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

ارتفاع أسعار المنتجين

وأشارت التقارير الألمانية فى يوليو الماضى إلى ارتفاع أسعار المنتجين بنسبة 26% منذ شهر فبراير الماضى، لافتة إلى تكاليف الطاقة التى انفجرت منذ بدأت عملية جمع البيانات فى يوليو، وهو ما هدد ألمانيا بأعلى تضخم عالمى، وأسوأ ركود تضخمى.

وأشار تقرير "إكسترا نيوز" إلى أنه على الرغم من جهود الحكومة الألمانية الضخمة من أجل التصدى للأزمة الاقتصادية الناتجة عن الحرب الأوكرانية، إلا أنها تواجه ثلاث تحديات كبرى.

ثلاث تحديات تواجه ألمانيا

وبحسب التقرير، يتمثل التحدى الأول فى ارتفاع أسعار الطاقة على نحو كبير وجنونى، الأمر الذى يوجه ضربة قاسية لمعدلات الإنتاج والتصنيع، وهو ما تشكو منه شركات النقل فى ألمانيا على وجه الخصوص، وأصبحت مهددة بالإفلاس.

أما التحدى الثانى الذى يواجه الحكومة الألمانية، فهو الارتفاع الجنونى لأسعار السلع، وعدم قدرة الشركات الألمانية على الحفاظ على معدلات الإنتاج المعتادة أو خفض تكلفة المنتج، الأمر الذى شكل أزمة للمواطنين الألمان، فأجبرتهم على تقليص ميزانيات معيشتهم، لاسيما المتقاعدين منهم، لدرجة أنهم أصبحوا يفكروا مرتين قبل شراء الشىء.

ويتمثل التحدى الثالث فى ضعف الطلب على المنتجات الألمانية محليًا وعالميًا، لذا خفضت وزارة الاقتصاد الألمانية توقعاتها للنمو الاقتصادى لعام 2022 إلى 2.2%، فى حين توقعت أن ينمو الاقتصاد بواقع 2.5% فى عام 2023. كما ارتفعت نسبة الدين المحلى فى ألمانيا بواقع 0.6 نقطة مئوية.