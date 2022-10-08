الدفاع الروسية: تعيين الجنرال سوروفيكين قائدا للقوات الروسية فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزاة الدفاع الروسية، اليوم السبت، تعيين الجنرال سيرجى سوروفيكين قائدًا للقوات الروسية فى منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة فى أوكرانيا، حسبما نقلت قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية عن وسائل إعلام روسية، منذ قليل.





وبحسب التقارير الروسية، تولى سوروفيكين قيادة مجموعة قوات "الجنوب" العاملة على جبهات العملية الخاصة في أوكرانيا خلال الأشهر الماضية. كما تولى الجنرال سيرجى سوروفيكين، قيادة القوات الجوية الفضائية الروسية، منذ أكتوبر 2017.

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