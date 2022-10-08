إجراءات قاسية فى أوروبا لتوفير الطاقة قبل الشتاء (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - تستعد دول أوروبا لمواجهة شتاء مظلم وقارس البرودة، لاسيما بعد إندلاع أزمة الغاز الروسى وتوقف الإمدادات عبر خط الأنابيب "نورد ستريم"، الأمر الذى دفع الحكومات الأوروبية لاتخاذ تدابير عاجلة وإجراءات قاسية لتوفير استهلاك الطاقة فى القارة العجوز.





ففى بروكسل، مقر المفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبى، تقرر إغلاق أنظمة التدفئة فى البرلمان 3 أيام فى الأسبوع، ووقف مدافئ البرلمان بداية من مساء الخميس حتى صباح الإثنين، إضافة إلى إيقاف أنظمة التدفئة تمامًا خلال فترات العطلات.

ويخطط البرلمان الأوروبى لتوفير مليونى يورو سنويًا للطاقة، لذا سيواصل الموظفون العمل فى مكاتبهم رغم إيقاف التدفئة، إذ تقرر أنه لن تتجاوز درجة حرارة المبانى فى بروكسل وستراسبورج 19 درجة، مع تعتيم الأضواء الداخلية خلال وقت العمل وإطفاء الإضاءة الخارجية.

كما اتبعت دول ألمانيا وفرنسا وإيطاليا إجراءات صارمة لمواجهة أزمة الطاقة، خصوصا مع قرب حلول فصل الشتاء الذي يتميز البرودة الشديدة فى أوروبا.

فشهدت ألمانيا عودة التدفئة بالديزل سرًا، مع زيادة الطلب عليها، فى حين سيتم حظر تركيب أنظمة الديزل فى عام 2024 بنسبة 12%. كما أعلنت ألمانيا أن قطع الكهرباء يصل لـ72 ساعة فى الشتاء.

كما اتخذت فرنسا إجراءات توفير الطاقة بتقليل التدفئة والعمل عن بعد، فيما تسعى فرنسا لتوفير الطاقة 10% خلال عامين و40% بحلول 2040 .

كذلك، وقع وزير البيئة الإيطالى مرسومًا لتقليل استهلاك الغاز فى الشتاء، حيث سيتم تقليص موسم التدفئة 2022-2023 بمقدار 15 يوما، إضافة إلى خفض درجة حرارة الهواء فى المبانى السكنية بدرجة واحدة، علاوة على تقسيم إيطاليا لـ6 مناطق جغرافية للتناوب على التدفئة.