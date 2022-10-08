ففى بروكسل، مقر المفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبى، تقرر إغلاق أنظمة التدفئة فى البرلمان 3 أيام فى الأسبوع، ووقف مدافئ البرلمان بداية من مساء الخميس حتى صباح الإثنين، إضافة إلى إيقاف أنظمة التدفئة تمامًا خلال فترات العطلات.
ويخطط البرلمان الأوروبى لتوفير مليونى يورو سنويًا للطاقة، لذا سيواصل الموظفون العمل فى مكاتبهم رغم إيقاف التدفئة، إذ تقرر أنه لن تتجاوز درجة حرارة المبانى فى بروكسل وستراسبورج 19 درجة، مع تعتيم الأضواء الداخلية خلال وقت العمل وإطفاء الإضاءة الخارجية.
كما اتبعت دول ألمانيا وفرنسا وإيطاليا إجراءات صارمة لمواجهة أزمة الطاقة، خصوصا مع قرب حلول فصل الشتاء الذي يتميز البرودة الشديدة فى أوروبا.
فشهدت ألمانيا عودة التدفئة بالديزل سرًا، مع زيادة الطلب عليها، فى حين سيتم حظر تركيب أنظمة الديزل فى عام 2024 بنسبة 12%. كما أعلنت ألمانيا أن قطع الكهرباء يصل لـ72 ساعة فى الشتاء.
كما اتخذت فرنسا إجراءات توفير الطاقة بتقليل التدفئة والعمل عن بعد، فيما تسعى فرنسا لتوفير الطاقة 10% خلال عامين و40% بحلول 2040 .
كذلك، وقع وزير البيئة الإيطالى مرسومًا لتقليل استهلاك الغاز فى الشتاء، حيث سيتم تقليص موسم التدفئة 2022-2023 بمقدار 15 يوما، إضافة إلى خفض درجة حرارة الهواء فى المبانى السكنية بدرجة واحدة، علاوة على تقسيم إيطاليا لـ6 مناطق جغرافية للتناوب على التدفئة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إجراءات قاسية فى أوروبا لتوفير الطاقة قبل الشتاء (فيديوجراف) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.