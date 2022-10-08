الطاقة الذرية: محطة زابوريجيا النووية فقدت آخر مصدر خارجى للتيار الكهربائى

جدة - نرمين السيد - أعلنت وكالة الطاقة الذرية، اليوم السبت، أن محطة زابورويجيا النووية فقدت آخر مصدر خارجى للتيار الكهربائى بسبب تجدد القصف، حسبما نقلت قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية فى نبأ عاجل، منذ قليل.





وتأتى التوترات فى محطة زابوريجيا بعد وقوع انفجار على جسر القرم، حيث أعلنت لجنة مكافحة الإرهاب الروسية، أن الحريق الذى نشب على جسر القرم نتج عن سيارة مفخخة، مؤكدة سقوط 3 قتلى جراء الانفجار وتحديد مالك الشاحنة التى انفجرت فى جسر القرم.

ومن جانبه، وصف نائب رئيس مجلس الدوما الروسى، العمل الإرهابى الذى استهدف جسر القرم بأنه بمثابة "إعلان حرب". وأمر الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، بتشكيل لجنة حكومية للتحقيق فى حادث جسر القرم.

وقالت وزارة الخارجية الروسية، إن رد فعل السلطات الأوكرانية على تدمير البنية التحتية بعد تفجير جسر القرم، دليل على طبيعتها "الإرهابية"، وذلك ردًا على تصريحات أدلى بها ميخايلو بودولاك، مستشار الرئيس الأوكرانى، والذى قال إن تفجير جسر القرم هو البداية، وأنه يجب تدمير كل شىء غير شرعى.