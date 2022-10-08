العالم اليوم - أطعمة تجعلك تبتسم.. تعرف عليها

انتم الان تتابعون خبر أطعمة تجعلك تبتسم.. تعرف عليها من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 8 أكتوبر 2022 03:22 مساءً - بمناسبة اليوم العالمي للابتسامة، تظهر دراسات عديدة أن الأطعمة تستطيع التحكم في أمزجة الناس، سواء تبث فيهم السعادة أو تشعرهم بالاكتئاب.

ويتحدد ذلك وفق المركبات التي تحتويها الأطعمة، والآلية التي تعمل بها، كما تساهم في إنتاج الهرمونات ومنها هرمون السيروتونيين، المسؤول عن السعادة والاسترخاء.

فما هي الأطعمة التي ترسم الابتسامة على وجه الإنسان؟

الشوكولاتة الداكنة: تعدل المزاج بشكل فوري لاحتوائها على مضادات طبيعية تقاوم الاكتئاب والتوتر.

تعدل المزاج بشكل فوري لاحتوائها على مضادات طبيعية تقاوم الاكتئاب والتوتر. الأسماك: غنية بالبروتين وأوميغا 3 لذلك تحسن المزاج، كالسلمون والسردين.

غنية بالبروتين وأوميغا 3 لذلك تحسن المزاج، كالسلمون والسردين. الزبادي: تساعد على تكوين وإنتاج هرمون السيروتونيين الذي يسبب شعور السعادة.

تساعد على تكوين وإنتاج هرمون السيروتونيين الذي يسبب شعور السعادة. التوت: يحتوي على نسبة عالية من فيتامين سي ومضادات الأكسدة ويعمل على وقاية الدماغ من الإجهاد التأكسدي.

يحتوي على نسبة عالية من فيتامين سي ومضادات الأكسدة ويعمل على وقاية الدماغ من الإجهاد التأكسدي. زيت الزيتون: يخفف الاكتئاب ويحسن الأداء الإدراكي في سن الشيخوخة لأنه غني بالدهون الصحية.

يخفف الاكتئاب ويحسن الأداء الإدراكي في سن الشيخوخة لأنه غني بالدهون الصحية. الجوز: مقاوم قوي للاكتئاب لأنه يحتوي على معادن ومضادات أكسدة وفيتامينات متعددة.

مقاوم قوي للاكتئاب لأنه يحتوي على معادن ومضادات أكسدة وفيتامينات متعددة. بذور الكتان: تؤثر بشكل كبير وإيجابي على الحالة المزاجية لأنها غنية بأحماض أوميغا 3.

تؤثر بشكل كبير وإيجابي على الحالة المزاجية لأنها غنية بأحماض أوميغا 3. الموز: يزوّد الجسم بالطاقة والحيوية واستهلاكه يؤدي لإنتاج هرمون السيروتونيين.