أمير الكويت يتوجه إلى إيطاليا فى رحلة علاج

جدة - نرمين السيد - وكان فى وداع أمير الكويت فى المطار ولى العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح والشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح والشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالكويت الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح وكبار المسؤولين بالدولة.

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