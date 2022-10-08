عاجل- النقل الروسية: استئناف حركة القطارات على جسر القرم مساء اليوم

جدة - نرمين السيد - وكانت لجنة مكافحة الإرهاب الروسية، أعلنت فى وقت سابق من اليوم، أن الحريق الذى نشب على جسر القرم نتج عن سيارة مفخخة، مؤكدة أنه تم إخماد الحريق بمضيق كيرتش، وأن حركة الملاحة لم تتأثر بالمضيق جراء الحريق.

كما أعلنت لجنة التحقيق الروسية، تحديد مالك الشاحنة التى انفجرت فى جسر القرم، لافتة إلى تسجيل 3 قتلى كحصيلة أولية جراء الانفجار الذى استهدف جسر القرم صباح اليوم السبت.

ومن جانبه، وصف نائب رئيس مجلس الدوما الروسى، العمل الإرهابى الذى استهدف جسر القرم بأنه بمثابة "إعلان حرب". وأمر الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، بتشكيل لجنة حكومية للتحقيق فى حادث جسر القرم.

وقالت وزارة الخارجية الروسية، إن رد فعل السلطات الأوكرانية على تدمير البنية التحتية بعد تفجير جسر القرم، دليل على طبيعتها "الإرهابية"، وذلك ردًا على تصريحات أدلى بها ميخايلو بودولاك، مستشار الرئيس الأوكرانى، والذى قال إن تفجير جسر القرم هو البداية، وأنه يجب تدمير كل شىء غير شرعى.