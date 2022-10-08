العالم اليوم - انفجار جسر القرم.. اكتشافات "خطيرة" وإعلان أول الضحايا

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 8 أكتوبر 2022 02:20 مساءً - كشفت مصادر لـ"دوت الخليج" عن تفاصيل جديدة بشأن حادثة الجسر، السبت، وأدت إلى انفجار جسر كيرتش الرابط بين روسيا وشبه جزيرة القرم.
وقالت مراسلة "دوت الخليج" إن الشاحنة التي يفترض أنها كانت تحوي على متفجرات، جرى فحصها من قبل شرطة المرور الروسية، قبل دخول الجسر وتم السماح لها بالمرور.
هذه المعلومات قد تكشف "تقصير" السلطات الروسية في التعامل مع الخطر الكبير الذي أدى لمقتل 3 أشخاص وتحطيم جزء من الجسر المؤدي لشبه جزيرة القرم.
أول نتائج التحقيق
وأعلنت لجنة تحقيق روسية العثور على 3 قتلى، حتى الآن، نتيجة انفجار شاحنة على جسر يربط بين روسيا وشبه جزيرة القرم.
وقالت اللجنة في بيان: "يُعتقد أنهم ركاب سيارة كانت بالقرب من الشاحنة التي انفجرت. وجرى بالفعل انتشال جثتي ضحيتين، رجل وامرأة، من المياه ويتم التحقق من هويتهما".
وأضافت أن المحققين توصلوا لتفاصيل عن الشاحنة المسجلة في منطقة كراسنودار بجنوب روسيا وصاحبها الذي يجري حاليا تحديد محل إقامته.
قرارات سلطات القرم
- سلطات القرم أعلنت أن ترميم الجسر سيبدأ السبت مباشرة بعد انتهاء عمل لجنة التحقيق.
- رئيس الحكومة ميشوستين وقع مرسوما بإنشاء لجنة طوارئ لمتابعة حيثيات ما جرى مع جسر القرم.
- إمدادات الوقود في شبه جزيرة القرم تكفيها عدة أشهر وفق السلطات.
- سيتم إطلاق عبارات (4-5 عبارات) للركاب بسعة تصل إلى 100 شخص بين شبه جزيرة القرم ومنطقة كوبان جنوبي روسيا منذ السبت.
- سيتم إيقاف حركة المرور لبضعة أسابيع على الأقل لدواعي الإصلاح ومنع مزيد من التخريب.
- أضرار السكك الحديد ليست بالكبيرة حيث من الممكن أن تعود الحركة في غضون أيام.
ماذا حدث؟
- أفادت الخدمة الصحفية لسكة حديد القرم أنه في الساعة 06:05 تم تفجير شاحنة على جسر "كيرتش"، ما أدى إلى اشتعال النيران في عدد من صهاريج الوقود في قطار كان يسير عبر الجسر.
- اشتعلت النيران في خزان وقود في قطار شحن من جراء انفجار شاحنة على الجسر أدى إلى اندلاع الحريق، وفقا للمركز الإعلامي للجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب.
- رئيس مجلس القرم فلاديمير كونستانتينوف: "أوكرانيا وراء ما حدث والأضرار التي لحقت بجسر القرم سيتم إصلاحها على الفور".
- حركة المرور على الجسر بالنسبة لجانب مسارات السيارات محدودة ويجري الإعداد لعبور العبارات عبر المضيق، ولم يتم حظر الشحن في مضيق كيرتش بسبب الحادث.
- هناك ما يكفي من الوقود والطعام في شبه جزيرة القرم، وقد تم وضع جميع الخطط اللوجستية.
- بالنسبة للسيارات التي لا يمكنها عبور جسر القرم، فقد تم تنظيم موقف للسيارات ومأوى للسائقين.
- تأخر في حركة القطارات من موسكو ووسانت بطرسبرغ إلى سيمفيروبول بسبب الحادث.
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