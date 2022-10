العالم اليوم - إصدار أغنية المونديال.. 4 فنانات عربيات ورسالة للتحكيم

انتم الان تتابعون خبر إصدار أغنية المونديال.. 4 فنانات عربيات ورسالة للتحكيم من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

وصدرت أغنية قناديل السماء (Light The Sky) بفضل تعاون بين 4 من فنانات عربيات، وهم المغنية الإماراتية بلقيس، والنجمة المغربية الكندية نورة فتحي، والعراقية رحمة رياض، إضافة لكاتبة الأغاني وصاحبة الجوائز والتكريمات، منال المغربية.

كما احتفى فيديو الأغنية بأول مشاركة لحكام إناث في بطولة كأس العالم، وذلك بإظهاره للحكمات الست اللواتي سيُدرن بعض مباريات مونديال قطر 2022 ويساعدن في تحكيمها، وهنّ الفرنسية ستيفاني فرابارت، والراوندية سليمة موكانسانغا، واليابانية يوشيمي ياماشيتا، والبرازيلية نيوزا باك، والمكسيكية كارين دياز، إضافة للأميركية كاثرين نيسبيت.

تعتبر أغنية "Light The Sky" الموسيقى التصويرية الرسمية الرابعة للبطولة، بعد أغنية "هيا هيا"، وأغنية "أرحبو"، ومقطع "The World is Yours to Take"، وستصدر مزيد من التسجيلات قبل انطلاق المنافسة في 20 نوفمبر.

وقال منتج الأغاني والمدير التنفيذي للترفيه بـفيفا "RedOne": "تدعونا أغنية Light The Sky إلى الغناء معا إن كنّا حقا متحدين، وتحيي روح الاحتفال الجماعي ببطولة كأس العالم، كما أنها رسالة محفّزة لتقديم بطولة مختلفة بطرازها الرفيع.

وترجع جذور هذه الأغنية إلى الشرق الأوسط، وتبرز أول حكمات يشاركن في كأس العالم لأول مرة في تاريخ البطولة، وسيصل صداها إلى عشاق كرة القدم والموسيقى على حد سواء ومن كافة الأعمار".