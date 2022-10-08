روسيا: ملتزمون بمبدأ عدم جواز شن حرب نووية

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 8 أكتوبر 2022 01:28 مساءً - قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم السبت، إن موسكو لا تزال ملتزمة بمبدأ عدم جواز شن حرب نووية، مشددا على أنه يجب تجنب اندلاع نزاع مسلح بين الدول الحائزة للأسلحة النووية.

وأضاف لافروف، في مقابلة مع صحيفة “أرجومنتي إي فاكتي” الروسية: “أود أن أؤكد أن روسيا لا تزال ملتزمة ببيان قادة الدول الخمس الحائزة للأسلحة النووية في 3 يناير/كانون الثاني من هذا العام، والذي تم فيه تأكيد افتراض عدم جواز شن حرب نووية”.

وتابع أنه “من الضروري منع أي نزاع مسلح بين الدول الحائزة للأسلحة النووية”.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد ذكر يوم الخميس أن تهديد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا جعل العالم أقرب إلى معركة نهاية العالم.

وحذر بوتين، من أنه سيستخدم كل الوسائل الضرورية، بما في ذلك ترسانته النووية، لحماية الأراضي الروسية، التي ضم إليها أربع مناطق أوكرانية مؤخرا.