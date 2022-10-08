روسيا: رد فعل السلطات الأوكرانية على حادث القرم دليل على طبيعتها الإرهابية

جدة - نرمين السيد - قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، إن رد فعل السلطات الأوكرانية على تدمير البنية التحتية بعد تفجير جسر القرم، دليل على طبيعتها "الإرهابية"، حسبما نقل نبأ عاجل لقناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، منذ قليل.





وتأتى تعليقات الخارجية الروسية ردًا على تصريحات أدلى بها ميخايلو بودولاك، مستشار الرئيس الأوكرانى، والذى قال إن تفجير جسر القرم هو البداية، وأنه يجب تدمير كل شىء غير شرعى. وكانت لجنة مكافحة الإرهاب الروسية، أعلنت فى وقت سابق من اليوم، أن الحريق الذى نشب على جسر القرم نتج عن سيارة مفخخة، مؤكدة أنه تم إخماد الحريق بمضيق كيرتش، وأن حركة الملاحة لم تتأثر بالمضيق جراء الحريق. فيما وصف نائب رئيس مجلس الدوما الروسى، العمل الإرهابى الذى استهدف جسر القرم بأنه بمثابة "إعلان حرب". وأمر الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، بتشكيل لجنة حكومية للتحقيق فى حادث جسر القرم.

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