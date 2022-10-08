العالم اليوم - قتلى باحتراق حافلة بالهند.. التهمتهم النيران أثناء نومهم

انتم الان تتابعون خبر قتلى باحتراق حافلة بالهند.. التهمتهم النيران أثناء نومهم من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 8 أكتوبر 2022 01:21 مساءً - تسببت النيران التي اشتعلت في حافلة بعد اصطدامها بشاحنة على طريق سريع غربي الهند في ساعة مبكرة من صباح السبت بمقتل 12 راكبا على الأقل.

وقال ضابط الشرطة بهاجوان آدكي، إن 43 شخصا آخرين أصيبوا بحروق خطيرة نُقلوا إلى مستشفى في ناشيك، وهي مدينة بولاية ماهاراشترا.

وأفادت وكالة "برس ترست" الهندية للأنباء بأن معظم الركاب كانوا نائمين عندما اشتعلت النيران في الحافلة حوالي الساعة الخامسة صباحا واحترقت المركبة بالكامل.

ووصل بعض الأشخاص الذين يعيشون بالقرب من الطريق السريع إلى المكان لكنهم لم يتمكنوا من المساعدة حيث اجتاحت النيران المشتعلة السيارة.

وذكر إكناث شيندي أبرز أكبر مسؤول منتخب في الولاية، بأنه يجري التحقيق في سبب الحريق.

من جانبه، قال رئيس الوزراء ناريندرا مودي إنه شعر بالقلق من مأساة الحافلة، وكتب على تويتر "أتمنى أن يتعافى المصابون في أقرب وقت ممكن. الإدارة المحلية تقدم كل مساعدة ممكنة للمتضررين".

ويُقتل أو يُصاب مئات الآلاف من الأشخاص سنويا على طرق الهند، وتُعزى معظم الحوادث إلى القيادة المتهورة وسوء صيانة الطرق وتقادم المركبات.