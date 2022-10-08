عاجل- لافروف: الغرب فشل ولن ينجح فى تمزيق الاقتصاد الروسى

جدة - نرمين السيد - وكان رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشال، قد أكد مساء أمس الجمعة، أن الاتحاد الأوروبى وافق على حزمة عقوبات ثامنة ضد روسيا لفرض مزيد من الضغط على موسكو.
وقال شارل ميشال، خلال مؤتمر صحفى: "إننا نعيد التأكيد على دعم أوكرانيا بكل ما تحتاجه ماليًا وسياسيًا وعسكريًا"، مضيفًا: "وافقنا على حزمة عقوبات ثامنة لفرض مزيد من الضغط على موسكو".
وأشار رئيس المجلس الأوروبى إلى أن "الوحدة فى هذه اللحظة لأوروبا وللعالم مهمة كى نصل إلى الاستقرار".
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