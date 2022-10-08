عاجل- لافروف: الغرب فشل ولن ينجح فى تمزيق الاقتصاد الروسى

جدة - نرمين السيد - وكان رئيس ​المجلس الأوروبي​، ​​شارل ميشال​، قد أكد مساء أمس الجمعة، أن الاتحاد الأوروبى وافق على حزمة عقوبات ثامنة ضد روسيا لفرض مزيد من الضغط على موسكو.

وقال شارل ميشال، خلال مؤتمر صحفى: "إننا نعيد التأكيد على دعم ​أوكرانيا​ بكل ما تحتاجه ماليًا وسياسيًا وعسكريًا"، مضيفًا: "وافقنا على حزمة عقوبات ثامنة لفرض مزيد من الضغط على موسكو".

وأشار رئيس المجلس الأوروبى إلى أن "الوحدة فى هذه اللحظة ل​أوروبا​ وللعالم مهمة كى نصل إلى الاستقرار".