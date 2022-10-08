العالم اليوم - حادثة سير غريبة.. سيارة تقتحم منزلا وتقتل صاحبته

انتم الان تتابعون خبر حادثة سير غريبة.. سيارة تقتحم منزلا وتقتل صاحبته من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 8 أكتوبر 2022 12:22 مساءً - لقيت سيدة أسترالية مصرعها في حادث غريب بعدما انحرفت سيارة عن الطريق وحطمت منزلها.

ووقعت الحادثة غربي سيدني، حيث تلقت فرق الطوارئ نداء عن تصادم سيارة بمنزل، وهروب سائق المركبة من الشرطة.

وتفاجأت قوات الطوارئ والإسعاف بدخول السيارة في المنزل، وتسببه بإصابة السيدة بجروح خطيرة.

وقامت الشرطة والمسعفون في نيو ساوث ويلز بمحاولات يائسة لعلاج السيدة قبل الإعلان عن وفاتها في مكان الحادث.

ولم يتعرض المقيمون مع السيدة في المنزل الذي تعرض للحادث لأي إصابات، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية نقلا عن وسائل إعلام أسترالية.

وألقت الشرطة لاحقا القبض على السائق وهي سيدة تبلغ من العمر 29 عاما، كانت تقود السيارة مع طفلها.

وأعلنت السلطات المختصة فتح تحقيق رسمي في الحادثة، وتقييم الأضرار الناجمة عنه، دون أن تذكر أي توضيح فيما يتعلق بسبب الواقعة.