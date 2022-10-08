مصرع 11 شخصا وإصابة 20 آخرين فى حريق حافلة ركاب غرب الهند

وقال مفوض شرطة مدينة "ناشيك" جايانت نايكنافارى - بحسب ما نقلته صحيفة (تايمز أوف إينديا) الهندية - إن 30 راكباً كانوا على متن الحافلة المتجهة إلى "مومباى" من "ياواتمال"، عندما اصطدمت بشاحنة على الطريق فى "ناشيك"، ما أسفر عن اشتعال النيران فى الحافلة ومصرع 11 شخصًا جراء إصابتهم بحروق، كما أصيب فى الحادث أكثر من 20 آخرين وتم نقلهم إلى مستشفيات المدينة لتلقى العلاج.
من جانبه، أعرب رئيس وزراء الهند، ناريندرا مودى، عن حزنه إزاء الحادث، وقدم تعازيه لأسر الضحايا وتمنى الشفاء العاجل للمصابين.
وكتب مودى - فى تغريدة على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) - أنه "سيتم منح 200 ألف روبية هندية (حوالى 2415 دولار أمريكى) لأسرة كل متوفى، و50 ألف روبية لكل مصاب".
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