عاجل- ارتفاع حصيلة الضحايا فى انفجار محطة وقود أيرلندا إلى 7 أشخاص

جدة - نرمين السيد - ارتفعت حصيلة الضحايا فى انفجار محطة وقود بلدة كريسلو شمالى أيرلندا، اليوم السبت، إلى 7 قتلى، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، منذ قليل، نقلاً عن وكالة الأنباء الفرنسية.





ووقع الانفجار فى منطقة خدمات تضم محطة وقود بضواحى بلدة كريسلو شمالى أيرلندا، مساء أمس الجمعة، بينما تتواصل التحقيقات لمعرفة سبب الانفجار، وتستمر عمليات البحث عن محاصرين بمساعدة الكلاب البوليسية. ومن جانبه، قال متحدث باسم مستشفى جامعة ليتيركينى بعد فترة وجيزة من الانفجار، إنه "يتعامل مع حادث خطير. مع جرحى متعددين يحتاجون إلى رعاية فورية". فيما أظهرت الصور تضرر عدد من السيارات بسبب الحطام، ودمار مبنى سكنى قريب.

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