جدة - نرمين السيد - قال ميخايلو بودولاك، مستشار الرئيس الأوكرانى، اليوم السبت، إن تفجير جسر القرم هو البداية، مؤكدًا على ضرورة تدمير كل شىء غير شرعى، حسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، منذ قليل، نقلاً عن وكالة "رويترز".





وكانت لجنة مكافحة الإرهاب الروسية، أعلنت فى وقت سابق من اليوم، أن الحريق الذى نشب على جسر القرم نتج عن سيارة مفخخة، مؤكدة أنه تم إخماد الحريق بمضيق كيرتش، وأن حركة الملاحة لم تتأثر بالمضيق جراء الحريق. فيما وصف نائب رئيس مجلس الدوما الروسى، العمل الإرهابى الذى استهدف جسر القرم بأنه بمثابة "إعلان حرب". وأمر الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، بتشكيل لجنة حكومية للتحقيق فى حادث جسر القرم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مستشار الرئيس الأوكرانى: تفجير جسر القرم هو البداية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.