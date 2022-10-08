الدوما الروسى: العمل الإرهابى الذى استهدف جسر القرم بمثابة إعلان حرب

جدة - نرمين السيد - قال نائب رئيس مجلس الدوما الروسى، دميترى أوليجوفيتش روجوزين، اليوم السبت، إن العمل الإرهابى الذى استهدف جسر القرم بمثابة "إعلان حرب"، حسبما نقل نبأ عاجل لقناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، منذ قليل.





وكانت لجنة مكافحة الإرهاب الروسية، أن الحريق الذى نشب على جسر القرم نتج عن سيارة مفخخة. ونقلت القناة عن وكالة نوفوستى الروسية، أنه تم إخماد الحريق بمضيق كيرتش، موضحة أن حركة الملاحة لم تتأثر بالمضيق جراء الحريق، وتم تعليق حركة المرور بالمضيق. وقالت الرئاسة الروسية "الكرملين"إن الرئيس فلاديمير بوتين أمر بتشكيل لجنة حكومية للتحقيق فى حادث جسر القرم.

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