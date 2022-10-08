العالم اليوم - رئيس بيلاروسيا يقدم لبوتين هدية "غريبة" في عيد ميلاده

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 8 أكتوبر 2022 10:21 صباحاً - تلقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هدية غير مألوفة في ذكرى ميلاده السبعين، الجمعة، وهي عبارة عن جرار.

وخلال لقاء ضمّ قادة دول الاتحاد السوفيتي السابق في قصر كونستانتين الذي يعود إلى حقبة القيصر بمدينة سان بطرسبرغ، قدم الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو هدية إلى فلاديمير بوتين وهي وثيقة لجرار.

وقال لوكاشينكو للصحفيين، إنه يستخدم في حديقته جرارا مشابها للجرار الذي أهداه للرئيس الروسي.

ولم يتضح بعد كيف كان رد بوتين على الهدية، التي كشف عنها مكتب لوكاشينكو.

ولم يذكر بوتين الهدية في تصريحات متلفزة في بداية الاجتماع عندما تحدث عن الحاجة إلى مناقشة سبل تسوية النزاعات بين دول الاتحاد السوفيتي السابقة.

كما أنه أكد أهمية تبادل المعلومات لمكافحة الإرهاب والمخدرات والجرائم الأخرى.

ويعقد قادة "كومنولث الدول المستقلة"، وهو تحالف من الدول السوفيتية السابقة، تجمعا آخر الأسبوع المقبل في أستانا عاصمة كازاخستان.