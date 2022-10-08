العالم اليوم - وزيرة اقتصاد جديدة في المكسيك.. أولويتها إبطاء التضخم

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 8 أكتوبر 2022 10:21 صباحاً - عينت المكسيك وزيرة جديدة للاقتصاد سيكون من أولوياتها إبطاء التضخم على المدى البعيد وإجراء مشاورات مع الولايات المتحدة لحل خلاف حول الطاقة.

وقال الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور إن راكيل بوينروسترو التي كانت تشغل منصب رئيسة مصلحة الضرائب عُيّنت وزيرة، لتحل مكان تاتيانا كلوثيي التي أعلنت استقالتها الخميس. وأشاد الرئيس بـ"موظفة مثالية" على رأس مصلحة الضرائب.

وأُعلِن تعيين الوزيرة الجديدة في اليوم الذي أفاد فيه المعهد الوطني للإحصاء بأن التضخم بلغ 0.62 بالمئة في سبتمبر، و8.7 بالمئة على مدى عام واحد.

وقال لوبيز أوبرادور خلال مؤتمره الصحافي اليومي إن التضخم قد "بلغ سقفا وسيبدأ في الانخفاض".

وفي نهاية مهمة إلى المكسيك، لاحظ خبراء صندوق النقد الدولي أن الزيادات في الحد الأدنى للأجور التي قررها لوبيز أوبرادور "يمكن أن تخلق مخاطر تضخم إضافية".

وسيتعين على وزيرة الاقتصاد الجديدة أيضا إدارة المشاورات الجارية بين المكسيك وشريكيها في اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية. وتشعر الولايات المتحدة وكندا بالقلق إزاء عواقب إصلاح قطاع الطاقة في المكسيك.