عاجل.. انفجار سيارة مفخخة أعلى جسر القرم

جدة - نرمين السيد - وفى هذا السياق، أمر الرئيس الروسى فلاديمير بوتين بتشكيل لجنة حكومية للتحقيق فى حادث جسر القرم. ونقلت القناة عن وكالة نوفوستى الروسية، أنه تم إخماد الحريق بمضيق كيرتش. وأوضحت أن حركة الملاحة بـمضيق كيرتش لم تتأثر جراء الحريق، وتم تعليق حركة المرور بالمضيق.

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