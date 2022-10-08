العالم اليوم - الطلب على الوقود في الهند يتراجع لأدنى مستوى في 10 أشهر

انتم الان تتابعون خبر الطلب على الوقود في الهند يتراجع لأدنى مستوى في 10 أشهر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 8 أكتوبر 2022 09:22 صباحاً - تراجع الطلب الشهري على الوقود في الهند في سبتمبر إلى أدنى مستوى له منذ نوفمبر 2021، بحسب ما أظهرته بيانات حكومية.

وانخفض إجمالي الطلب الشهري في سبتمبر 3.6 بالمئة عن أغسطس، على الرغم من ارتفاعه 8.1 بالمئة مقارنة بشهر سبتمبر 2021.

وقال فيل فلين المحلل لدى برايس فيوتشرز جروب في شيكاغو "عندما ننظر إلى الانخفاض في الطلب الهندي على النفط نجد أنه يعود لأسباب من ضمنها الصيانة الموسمية للمصافي وليس بالضرورة لتراجع الاقتصاد".

وأضاف "نتوقع أن يرتفع الطلب في الهند في وقت قريب جدا مع حلول فصل الشتاء".

وأظهرت بيانات من وزارة النفط أن استهلاك الوقود، وهو مؤشر على الطلب على النفط، بلغ 17.18 مليون طن في سبتمبر ارتفاعا من 15.89 مليون طن قبل عام.

وارتفعت مبيعات الديزل بنحو 13.4 بالمئة على أساس سنوي إلى 6.26 مليون طن، لكنها انخفضت 1.4 بالمئة على أساس شهري إلى أدنى مستوى لها في عام.

وزادت مبيعات البنزين 8.8 بالمئة عنها قبل عام إلى 2.83 مليون طن.