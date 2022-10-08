العالم اليوم - الذهب يتراجع دون 1700 دولار مع تزايد رهانات رفع الفائدة

انتم الان تتابعون خبر الذهب يتراجع دون 1700 دولار مع تزايد رهانات رفع الفائدة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 8 أكتوبر 2022 09:22 صباحاً - تراجعت أسعار الذهب الجمعة، نهاية تعاملات الأسبوع، بعدما عزز تقرير أفضل من المتوقع عن الوظائف الأميركية التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة بشكل حاد.

وانخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنحو 1 بالمئة إلى 1694.82 دولار للأونصة عند الإغلاق. وصعدت الأسعار بنحو 2.06 بالمئة هذا الأسبوع.

وقال تاي وونج، كبير المتعاملين في هيرايوس للمعادن النفيسة بنيويورك "تنظر السوق إلى تقرير الوظائف الذي فاق التوقعات باعتباره دافعا إضافيا للاحتياطي الفيدرالي لرفع (أسعار الفائدة) بواقع 75 نقطة أساس أخرى في اجتماع أوائل نوفمبر".

"إذا لم يتماسك الذهب عند مستوى 1690 دولارا فربما يتراجع لمستوى 1660 دولارا. وستركز السوق الآن على بيانات التضخم الرئيسية التي ستصدر هذا الأسبوع بالإضافة إلى محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي".

وأظهرت البيانات أن أرباب العمل في الولايات المتحدة عينوا عددا أكبر من المتوقع من العمالة في سبتمبر وتراجع معدل البطالة إلى 3.5 بالمئة.

وبعد هذه البيانات، ارتفع الدولار مقابل العملات المنافسة، كما صعدت عوائد سندات الخزانة الأميركية. ويجعل ارتفاع الدولار الذهب أعلى تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 2.45 بالمئة إلى 20.13 دولار للأوقية، لكنها حققت مكسب أسبوعي بنسبة 5.8 بالمئة.