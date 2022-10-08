العالم اليوم - صندوق النقد يفرج عن شريحة بـ3.8 مليار دولار من قرض للأرجنتين

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 8 أكتوبر 2022 09:22 صباحاً - وافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، الجمعة، على صرف شريحة جديدة بقيمة 3.8 مليار دولار من قرض للأرجنتين.

جاء هذا القرار الذي سبق أن وافق عليه فريق خبراء الصندوق في سبتمبر، مع نهاية الدراسة الثانية لبرنامج واسع لمساعدات مالية تبلغ قيمته الإجمالية 44 مليار دولار على مدى ثلاثين شهرا.

وبدفع هذه الشريحة الجديدة، سيبلغ مجموع ما تلقته بوينوس آيرس حوالى 17.5 مليار دولار لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام للبلاد.

وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا في بيان: "ردا على اضطرابات السوق في منتصف 2022، اتخذ الفريق الاقتصادي الأرجنتيني الجديد إجراءات تصحيحية حاسمة بدأت في استعادة الثقة ومصداقية السياسات".

وأضافت أن "تحقيق أهداف العجز الميزاني الأساسي المحدد بـ 2.5 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي في 2022 و1.9 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي في 2023 أمر ضروري لتعديل نمو الواردات وتراكم الاحتياطات وتعزيز القدرة على تحمل الديون وتقليل الاعتماد على تمويل البنك المركزي للعجز".

وأكد صندوق النقد الدولي كذلك أن "هذا سيتطلب مزيدا من ضوابط الإنفاق المشددة وزيادة كفاءة الدعم والإنفاق الاجتماعي".

وينص الاتفاق مع صندوق النقد الدولي الموقع في مارس الماضي، على سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى السيطرة على التضخم المزمن في البلاد (50.9 بالمئة في 2021 و71 بالمئة على أساس سنوي في يوليو 2022) وتقليل العجز العام لإعادة التوازن في 2025.

وهذا الاتفاق هو الثالث عشر الذي يبرمه صندوق النقد الدولي مع الأرجنتين منذ عودة الديموقراطية إلى البلاد في 1983.