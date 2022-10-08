العالم اليوم - روسيا تعلن أسباب حريق جسر القرم.. وتفاصيل ما حدث

انتم الان تتابعون خبر روسيا تعلن أسباب حريق جسر القرم.. وتفاصيل ما حدث من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 8 أكتوبر 2022 09:22 صباحاً - ذكرت وسائل إعلام روسية، السبت، أن الحريق الذي اندلع على جسر القرم، ناجم عن شاحنة مفخخة.

ونقلت وسائل إعلام روسية عن اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب قولها بأنه تم تفجير شاحنة على جسر "كيرتش" فجر السبت، ما أدى إلى اشتعال النيران في عدد من صهاريج الوقود في قطار كان يسير عبر الجسر.

من جانبها، أعلنت هيئة السكك الحديدية في شبه جزيرة القرم، السبت، عدم تسجيل أي إصابات جراء اندلاع حريق في خزان وقود فوق جسر القرم.

من جانبه، وصف مستشار الرئيس الأوكراني الانفجار عند جسر كيرتش بأنه "البداية"، وقال إن "كل شيء غير شرعي يجب تدميره".

ومعبر كيرتش عبارة عن زوجين من الجسور البرية وسكك حديدية بنتها روسيا بعد أن ضمت شبه جزيرة القرم من أوكرانيا في عام 2014.

ووقع الحريق بعد ساعات من انفجارات هزت مدينة خاركيف بشرق أوكرانيا في ساعة مبكرة من صباح السبت، ما أدى إلى تصاعد أعمدة دخان في السماء وتسبب في سلسلة من الانفجارات الثانوية.

بيان رسمي من سلطات القرم