العالم اليوم - روسيا تعلن أسباب حريق جسر القرم.. وتفاصيل ما حدث

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 8 أكتوبر 2022 09:22 صباحاً - ذكرت وسائل إعلام روسية، السبت، أن الحريق الذي اندلع على جسر القرم، ناجم عن شاحنة مفخخة.
ونقلت وسائل إعلام روسية عن اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب قولها بأنه تم تفجير شاحنة على جسر "كيرتش" فجر السبت، ما أدى إلى اشتعال النيران في عدد من صهاريج الوقود في قطار كان يسير عبر الجسر.
من جانبها، أعلنت هيئة السكك الحديدية في شبه جزيرة القرم، السبت، عدم تسجيل أي إصابات جراء اندلاع حريق في خزان وقود فوق جسر القرم.
من جانبه، وصف مستشار الرئيس الأوكراني الانفجار عند جسر كيرتش بأنه "البداية"، وقال إن "كل شيء غير شرعي يجب تدميره".
ومعبر كيرتش عبارة عن زوجين من الجسور البرية وسكك حديدية بنتها روسيا بعد أن ضمت شبه جزيرة القرم من أوكرانيا في عام 2014.
ووقع الحريق بعد ساعات من انفجارات هزت مدينة خاركيف بشرق أوكرانيا في ساعة مبكرة من صباح السبت، ما أدى إلى تصاعد أعمدة دخان في السماء وتسبب في سلسلة من الانفجارات الثانوية.
بيان رسمي من سلطات القرم
- أفادت الخدمة الصحفية لسكة حديد القرم أنه في الساعة 06:05 استهدف عمل تخريبي جزء السكة على جسر كيرتش عبر مضيق كيرتش".
- اشتعلت النيران في خزان وقود في قطار شحن من جراء انفجار شاحنة على الجسر أدى إلى اندلاع الحريق، وفقا للمركز الإعلامي للجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب.
- رئيس مجلس القرم فلاديمير كونستانتينوف: أوكرانيا وراء ما حدث والأضرار التي لحقت بجسر القرم سيتم إصلاحها على الفور.
- مستشار رئيس شبه جزيرة القرم أوليغ كريوتشكوف: لا ضحايا في الحادث حسب البيانات الأولية.
- حركة المرور على الجسر بالنسبة لجانب مسارات السيارات محدودة ويجري الإعداد لعبور العبارات عبر المضيق، ولم يتم حظر الشحن في مضيق كيرتش بسبب الحادث.
- هناك ما يكفي من الوقود والطعام في شبه جزيرة القرم، وقد تم وضع جميع الخطط اللوجستية.
- بالنسبة للسيارات التي لا يمكنها عبور جسر القرم، فقد تم تنظيم موقف للسيارات ومأوى للسائقين.
- تأخر في حركة القطارات من موسكو ووسانت بطرسبرغ إلى سيمفيروبول بسبب الحادث.
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