العالم اليوم - فيديو لـ"سيارة طائشة" جديدة في مصر.. والأمن يتدخل

انتم الان تتابعون خبر فيديو لـ"سيارة طائشة" جديدة في مصر.. والأمن يتدخل من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 8 أكتوبر 2022 08:20 صباحاً - انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر يظهر قيام أحد الأشخاص بقيادة سيارة برعونة بأحد المحاور المرورية بطريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي معرضاً حياة المواطنين للخطر.

ونشرت وزارة الداخلية المصرية على حسابها الرسمي في فيسبوك بيانا رسميا جاء فيه: "تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد السيارة وتبين أنها ملك إحدى الشركات الكائنة بالإسماعيلية، حيازة سائق بالشركة المشار إليها مقيم بالإسماعيلية".

وأضافت: "عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته أقر بأنه عقب عودته للمنزل بالسيارة قام شقيقه باستقلالها دون علمه وارتكابه الواقعة المشار إليها، وباستدعاء شقيقه ومواجهته أقر بارتكابه الواقعة على سبيل المزاح".

وتابعت: "تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة".

وفي سبتمبر الماضي، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر مشهد لواقعة غريبة وثقها المارة عبر فيديوهات تم تداولها بصورة كبيرة، حيث شهد طريق القاهرة السويس شرقي القاهرة قيام شاب بقيادة سيارته بطريقة متهورة ومخالفة لقواعد المرور، معرضا حياته وحياة الآخرين للخطر.

وخلال الفيديو، فوجئ الشاب سائق السيارة بسيارة نقل صدمته من الخلف وأطاحت بها على جانب الطريق، في مشهد مرعب كاد أن يسبب حوادث أخرى.