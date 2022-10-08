جوتيريش: تبعات كارثة الفيضانات فى باكستان باقية لسنوات

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى كلمة ألقاها جوتيريش، أمام جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة؛ للتضامن مع باكستان فى أعقاب الفيضانات الكارثية التى ضربت البلاد. واعتمدت الجمعية العامة قرارا بعنوان "التضامن والدعم لحكومة وشعب باكستان وتعزيز الإغاثة الطارئة وإعادة الإصلاح والإعمار والوقاية فى أعقاب الفيضانات المدمرة. وشدد جوتيريش على أن الاحتياجات الهائلة تتطلب دعما هائلا، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة تعمل مع حكومة باكستان، لعقد مؤتمر إعلان التبرعات بهدف تقديم دعم ملموس لجهود الإصلاح والتعمير.

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