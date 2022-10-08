انفجار فى أيرلندا ومصرع 3 وإصابة آخرين

جدة - نرمين السيد - ووقع الانفجار فى منطقة خدمات تضم محطة وقود بضواحى البلدة، بينما تتواصل التحقيقات لمعرفة سببه وتستمر عمليات البحث عن محاصرين بمساعدة الكلاب البوليسية. وأظهرت الصور تضرر عدد من السيارات بسبب الحطام، ودمار فيما يبدو أنه مبنى سكنى قريب. وقال متحدث باسم مستشفى جامعة ليتيركينى بعد فترة وجيزة من الانفجار، إنه "يتعامل مع حادث خطير. مع جرحى متعددين يحتاجون إلى رعاية فورية".

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