العالم اليوم - "دمية أسطورية" كادت تحول احتفالا لجحيم.. فيديو لما حدث

انتم الان تتابعون خبر "دمية أسطورية" كادت تحول احتفالا لجحيم.. فيديو لما حدث من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 8 أكتوبر 2022 07:21 صباحاً - تسبب احتفال في الهند مؤخرا، بحالة من الذعر في صفوف المتفرجين، وذلك بعدما تطايرت النيران على الحشد الذي كان مجتمعا في المكان.

ووقع الحادث في ولاية أوتار براديش، أثناء احتفال جمع غفير بإشعال النار في مجسم لدمية تجسد قصة أسطورية.

وقالت الشرطة الهندية، إن احتراق الدمية قد تسبب بتطاير شرارات باتجاه خاطئ نحو الجمهور.

ووفقما أوردت صحيفة "إنديان إكسبريس"، فإنه رغم الفوضى الذي تسببت به النيران، إلا أن أحدا لم يصب.

جدير بالذكر أن حادثة مماثلة وقعت في ولاية هاريانا الهندية الأسبوع الماضي، بعد سقوط دمية محترقة على مقربة من الجمهور، في الاحتفال الذي يجسد انتصار الخير على الشر.