العالم اليوم - انفجار في جسر يربط روسيا بالقرم.. وأول صور للحادثة

انتم الان تتابعون خبر انفجار في جسر يربط روسيا بالقرم.. وأول صور للحادثة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 8 أكتوبر 2022 07:21 صباحاً - ذكرت وسائل إعلام أوكرانية، السبت، أن انفجارا كبيرا وقع عند جسر "كيرتش" الرابط بين شبه جزيرة القرم والأراضي الروسية.

وأوضحت وسائل إعلام روسية، أن حريقا اندلع في خزان للوقود عند جسر "كيرتش". وذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء، بأنه جرى تعليق مرور السيارات والقطارات على الجسر الذي يربط مقاطعة كراسنودار الروسية بشبه جزيرة القرم. ونقلت الوكالة عن السلطات المحلية بأن الحريق نجم عن اشتعال خزان للوقود على إحدى قاطرات القطار السريع الذي كان يتوجه نحو شبه جزيرة القرم. ويجري مختصون فحصا للجسر الذي شهد الحريق وفقما ذكر مستشار رئيس شبه جزيرة القرم، أوليغ كريوتشكوف.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر انفجار في جسر يربط روسيا بالقرم.. وأول صور للحادثة .. في رعاية الله وحفظة