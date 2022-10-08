كوريا الشمالية تدافع عن تجاربها الصاروخية: هذه أهدافنا

جدة - نرمين السيد - أعلنت كوريا الشمالية، السبت، أن التجارب الصاروخية التى تجريها هدفها "الدفاع عن النفس فى مواجهة التهديدات العسكرية الأميركية المباشرة"، وأنها "لا تمس سلامة الدول والمناطق المجاورة".





ونفذت كوريا الشمالية 6 عمليات إطلاق صواريخ فى 12 يوما، بما فى ذلك إطلاق صاروخ متوسط المدى فوق اليابان، الثلاثاء. وقالت وكالة الأنباء المركزية الرسمية فى بيونغيانغ نقلا عن متحدث باسم إدارة الطيران، إن "تجاربنا الصاروخية إجراء طبيعى ومخطط له للدفاع عن النفس، لحماية أمن بلادنا والسلام الإقليمى من التهديدات العسكرية الأميركية المباشرة".

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