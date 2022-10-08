جدة - نرمين السيد - وقال الدبلوماسى الروسى فى اجتماع اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم الجمعة، سجلنا مؤشرات تؤكد زيادة نشاط القوات النووية الغربية ، مشيرا للخطاب غير المسؤول للدول الغربية.
وأضاف فورونتسوف أن ممثلى الولايات المتحدة هددوا قبل أسبوع عبر وسائل الإعلام بإمكانية توجيه ضربة للعاصمة الروسية، فى حين أن هذا لم يأت من السياسيين، بل من العسكريين، وإذا اعتبرت واشنطن مثل هذا الخطاب مسؤولا ومقبولا، فإن الغالبية العظمى من الدول فى هذه القاعة لن توافقها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر روسيا تسجل زيادة فى نشاط القوات النووية للدول الغربية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.