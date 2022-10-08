العالم اليوم - كوريا الشمالية تدافع عن تجاربها الصاروخية: هذه أهدافنا

انتم الان تتابعون خبر كوريا الشمالية تدافع عن تجاربها الصاروخية: هذه أهدافنا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 8 أكتوبر 2022 02:20 صباحاً - أعلنت كوريا الشمالية، السبت، أن التجارب الصاروخية التي تجريها هدفها "الدفاع عن النفس في مواجهة التهديدات العسكرية الأميركية المباشرة"، وأنها "لا تمس سلامة الدول والمناطق المجاورة".

ونفذت كوريا الشمالية 6 عمليات إطلاق صواريخ في 12 يوما، بما في ذلك إطلاق صاروخ متوسط المدى فوق اليابان، الثلاثاء.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الرسمية في بيونغيانغ نقلا عن متحدث باسم إدارة الطيران، إن "تجاربنا الصاروخية إجراء طبيعي ومخطط له للدفاع عن النفس، لحماية أمن بلادنا والسلام الإقليمي من التهديدات العسكرية الأميركية المباشرة".

ونسبت الوكالة إلى المتحدث القول إن التجارب الصاروخية "لم تمثل أي تهديد أو ضرر لسلامة الطيران المدني، وكذلك سلامة الدول والمناطق المجاورة، من خلال الاعتبار الكامل لسلامة الطيران المدني مقدما".

وقالت الوكالة إن الرسالة جاءت ردا على مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)، الذي دان مؤخرا التجارب الصاروخية لكوريا الشمالية باعتبارها تشكل خطرا جسيما على سلامة الطيران المدني الدولي.

وأجرت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تدريبات بحرية مشتركة شاركت فيها حاملة طائرات أميركية، الجمعة، وذلك بعد يوم من إصدار سول أوامر بإقلاع طائرات مقاتلة ردا على ما يبدو على تدريبات على القصف أجرتها كوريا الشمالية.

وأعلنت الولايات المتحدة أيضا عن فرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية، ردا على التجارب الصاروخية التي أجرتها في الآونة الأخيرة.