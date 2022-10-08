كندا تمنع 10 آلاف مسؤول إيرانى من دخول أراضيها

جدة - نرمين السيد - وقال رئيس الوزراء الكندى جاستن ترودو - فى تغريدة على موقع تويتر حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الجمعة - "إنه إجراء لم يتم اللجوء إليه سوى فى ظروف هى الأخطر ضد أنظمة ترتكب جرائم حرب أو إبادات، كما فى البوسنة ورواندا"، وجدد دعمه للإيرانيين الذين يتظاهرون منذ ثلاثة أسابيع. وأضاف ترودو أن النظام الإيرانى مستمر فى انتهاكاته لحقوق الإنسان. وأن حكومته تستخدم أقوى الوسائل التى بحوزتها لمكافحة هذا النظام الوحشى بحسب تعبيره.

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