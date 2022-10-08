العالم اليوم - اكتشاف مقبرة جماعية في ليمان بعد تحريرها من القوات الروسية

انتم الان تتابعون خبر اكتشاف مقبرة جماعية في ليمان بعد تحريرها من القوات الروسية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 8 أكتوبر 2022 12:22 صباحاً - قال بافلو كيريلينكو حاكم إقليم دونيتسك، الجمعة، إن السلطات الأوكرانية عثرت على مقبرة جماعية في بلدة ليمان شرقي البلاد، بعد تحريرها مؤخرا من أيدي القوات الروسية.

وأضاف كيريلينكو في منشور على الإنترنت، أنه "لم يتضح بعد عدد الجثث التي تحتويها المقبرة".

من ناحية أخرى، نقلت وكالة الأنباء الأوكرانية عن مسؤول كبير في الشرطة، قوله إن المقبرة تحتوي على 180 جثة.

وكانت القوات الأوكرانية استعادت ليمان من سيطرة القوات الروسية، السبت الماضي.