النواب العراقى يدين محاولة اغتيال نائب فى محافظة البصرة

جدة - نرمين السيد - وقال رئيس مجلس النواب العراقى فى بيان أوردته قناة (السومرية) نيوز مساء اليوم، "ندين ونستنكر محاولة الاغتيال التى تعرض لها عضو مجلس النواب العراقى فالح الخزعلى فى محافظة البصرة"، وطالب الأجهزة الأمنية المختصة بسرعة الكشف عن الجهات التى تقف خلف محاولة الاغتيال التى تعرض لها النائب فالح الخزعلى وكذلك المحاولات التى تعرض لها عدد من الشخصيات الدينية والوطنية فى محافظة البصرة بالفترة الأخيرة.
كما دعا المندلاوى القائد العام للقوات المسلحة بضرورة بسط سلطة القانون وملاحقة العناصر التى تريد إلحاق الأذى ببلدنا العزيز.
واعترضت مجموعة مسلحة طريق النائب عن تحالف الفتح فالح الخزعلى، فى محافظة البصرة وافتعلت مشاجرة معه"، واستخدمت تلك المجموعة سلاحاً فى محاولة لاغتياله، لكنها فشلت بعد تصدى حمايته الخاصة".
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